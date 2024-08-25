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Политолог назвал причиной задержания Дурова независимость Telegram

Политолог назвал причиной задержания Дурова независимость Telegram

Реальной причиной задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции стали его мессенджеры, сохранившие относительную независимость.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Вот и конец сказочки про западную &quot;законность и демократию&quot;. Дурову не слали требования &quot;закрыть и прекратить&quot;, соблюдать законы Франции и прочую, обычную в России демократическую муру. Просто и нагло, безо всякого уважения к личности взяли под микитки - и в каталажку. И что интересно: значит, следили за ним, раз сразу по прилете сняли с трапа. Французские духи - это одно, а французская подлость - это уже другое. Маленький, но запомнившийся пример, когда Макрон слил прессе содержание телефонных переговоров с Путиным. Это всё события одного ряда. Подлецы - они и на вонючей Сене - подлецы.
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16 час.
Андрей
Видимо оправдал свою фамилию? А ведь всех предупреждали - &quot;замучаетесь пыль глотать и бегать по судам..&quot;
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15 час.

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