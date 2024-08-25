Политолог назвал причиной задержания Дурова независимость Telegram

Леонтий Букштейн

Вот и конец сказочки про западную "законность и демократию". Дурову не слали требования "закрыть и прекратить", соблюдать законы Франции и прочую, обычную в России демократическую муру. Просто и нагло, безо всякого уважения к личности взяли под микитки - и в каталажку. И что интересно: значит, следили за ним, раз сразу по прилете сняли с трапа. Французские духи - это одно, а французская подлость - это уже другое. Маленький, но запомнившийся пример, когда Макрон слил прессе содержание телефонных переговоров с Путиным. Это всё события одного ряда. Подлецы - они и на вонючей Сене - подлецы.