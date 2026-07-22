Капремонт отделения в больнице №6 Самары завершат к октябрю 2026

В Самарской городской больнице №6 стартовал капитальный ремонт отделения узких специалистов. Модернизация проводится в здании, расположенном на улице Аэродромной, 71, в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
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