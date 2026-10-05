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OilPrice

5 подписчиков

Germany Is Spending €2 Billion to Discover the Real Price of Clean Jet Fuel

Electric aviation is advancing faster than many critics expected. Batteries will not remain confined to tiny experimental aircraft, and short regional routes are a credible early market.

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