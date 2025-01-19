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Кирилл Новиков верит в чемпионство «Динамо»: «Почему нет? Не вижу команды, которая была бы сильнее»

После 18 туров «Динамо» идет 4-м в Мир РПЛ, набрав 35 очков.  – Как оцените работу Марцела Лички в этом сезоне в «Динамо»? – Никогда не оцениваю работу коллег.

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