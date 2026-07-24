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Билл Симмонс за два дня до решения Джеймса: «Поставлю что угодно против «Филадельфии»

Известный обозреватель Билл Симмонс считал, что Леброн Джеймс будет играть за «Кливленд». За несколько дней до объявления форварда о присоединении к «Сиксерс» соведущий Симмонса Джо Хаус заявил, что Джеймс окажется в «Филадельфии».

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