Билл Симмонс за два дня до решения Джеймса: «Поставлю что угодно против «Филадельфии»

Известный обозреватель Билл Симмонс считал, что Леброн Джеймс будет играть за «Кливленд». За несколько дней до объявления форварда о присоединении к «Сиксерс» соведущий Симмонса Джо Хаус заявил, что Джеймс окажется в «Филадельфии».