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Регионы России

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В Подмосковье 14-летняя школьница по ошибке подожгла АЗС по злому указанию мошенников

В Подмосковье 14-летняя школьница по ошибке подожгла АЗС по злому указанию мошенников

В июле злоумышленники начали общаться с 14-летней школьницей в тематическом чате и выманили у нее геоданные ближайшей железнодорожной станции.

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