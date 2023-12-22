Самые страшные хищники — «школьные» мифы о первобытных воинах развеяны

Повсюду мифы и загадки! Как слабый древний человек умудрился выжить среди хищников, куда делись неандертальцы и почему вообще антропологам можно верить? В этом году исполняется сто лет кафедре антропологии МГУ им.
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