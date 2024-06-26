Time: Члены делегации США высказывалась о саммите в Швейцарии очень нелицеприятно

Члены американской делегации назвали очень символичным то, что рядом с посадочной вертолетной площадкой для прибывающих членов делегаций на саммит в Швейцарии, находился рядом с «ветхим сараем, забор которого едва скрывает большую кучу навоза».
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