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Time: Члены делегации США высказывалась о саммите в Швейцарии очень нелицеприятно

Члены американской делегации назвали очень символичным то, что рядом с посадочной вертолетной площадкой для прибывающих членов делегаций на саммит в Швейцарии, находился рядом с «ветхим сараем, забор которого едва скрывает большую кучу навоза».

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