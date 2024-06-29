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Турист сравнил отдых в Абхазии с путешествием на машине времени

Турист сравнил отдых в Абхазии с путешествием на машине времени

Один из побывавших в Абхазии туристов рассказал, что будто снова вернулся в Советский Союз. Он отдыхал в Сухуме и был шокирован тем, что многие здания, построенные в ту эпоху, за все эти годы не попали под реновацию.

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