Белый дом готов поддержать конфискацию активов России

Bloomberg: администрация Байдена собирается поддержать закон о конфискации активов.Агентство Bloomberg сообщило о том, что Белый дом готов поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов.
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