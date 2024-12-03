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´Наша жизнь, наш мир - помогите друг другу´.

´Наша жизнь, наш мир - помогите друг другу´.

30.12 на базе ФОК ´Темп´ состоялось Первенство по силовому двоеборью среди юношей до 18 лет ´Наша жизнь, наш мир - помогите друг другу´ среди учащихся секции ´Атлетическая гимнастика´ (педагог Рудковский А.

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