30.12 на базе ФОК ´Темп´ состоялось Первенство по силовому двоеборью среди юношей до 18 лет ´Наша жизнь, наш мир - помогите друг другу´ среди учащихся секции ´Атлетическая гимнастика´ (педагог Рудковский А.