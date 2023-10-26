ВК-650В: наш ответ в индустрии турбовальных вертолетных двигателей

ВК-650В – одна из жемчужин российского импортозамещения, наш ответ двигателям Arrius 2G1 и PW200. Новое «турбовальное сердце» разрабатывается АО «ОДК-Климов» специально для легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т, Ансат и Ансат-У.
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