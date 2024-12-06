Партию макулатуры из Карелии вывезли на переработку

Вторую жизнь получили свыше 40 тонн картона и макулатуры, рассказали в КЭО. В октябре на заводы партнерам — переработчикам, мы отправили 40 719 кг картона и макулатуры, из которых в дальнейшем изготовят упаковочный картон, подложки для яиц, туалетную бумагу и крафт пакеты.