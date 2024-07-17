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Боец ВС РФ: «Панцирь-С1» будет сбивать все типы ракет, которые несут F-16

Боец ВС РФ: «Панцирь-С1» будет сбивать все типы ракет, которые несут F-16

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» способны сбить все типы ракет, которые могут нести передаваемые Украине истребители F-16, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора расчета одного из таких комплексов.

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