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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энджел Риз повторила рекорд женской НБА по дабл-даблам за сезон (28)

Звездный форвард « Атланты » Энджел Риз набрала 16 очков и 16 подборов в проигранном матче против «Портленда» (83:101).

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