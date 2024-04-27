Спикер парламента Молдавии призвал граждан назваться румынами для членства в ЕС

TASS/EPA/STEPHANIE LECOCQ Молдавию примут в состав Евросоюза, если все жители во время переписи объявят себя румынами, заявил в эфире телеканала TVR Moldova спикер молдавского парламента и председатель партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
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