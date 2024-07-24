Гинзбург: людям с ожирением и гипертонией нельзя есть оливки

Оливки и маслины — один и тот же продукт, только разного цвета. Они почти не отличаются по составу. Какое вещество в составе делает их полезными для здоровья, а какое — вредными, в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.