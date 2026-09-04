Бесперебой — он трудный самый: Продуктовые сети России просят отменить порог доминирования

На официальном уровне отказались делать это. Крупнейший российский ритейлер X5 попросил Президента РФ отменить одну из ключевых норм закона «О торговле», запрещающую сетям открывать новые магазины после достижения доли в 25% в муниципальном образовании или регионе, сообщил «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ Морпех-ветеран СВ...
- Астраханцам объяс...
- Реконструкция скв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым