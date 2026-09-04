Бесперебой — он трудный самый: Продуктовые сети России просят отменить порог доминирования

На официальном уровне отказались делать это. Крупнейший российский ритейлер X5 попросил Президента РФ отменить одну из ключевых норм закона «О торговле», запрещающую сетям открывать новые магазины после достижения доли в 25% в муниципальном образовании или регионе, сообщил «Коммерсант».