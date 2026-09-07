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ИА Реалист

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Россия и КНДР открыли первый автомобильный мост

Россия и КНДР открыли первый автомобильный мост

ВЛАДИВОСТОК (ИА Реалист). 7 сентября Россия и Северная Корея открыли первый в истории автомобильный мост, связавший две страны.

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