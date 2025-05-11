Епископ Кривицкий: папа Римский Лев XIV поможет Украине

У нового папы Римского Льва XIV до того, как его избрали понтификом, Украина "была в приоритетах". Об этом заявил епископ Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий в интервью украинскому изданию "Обозреватель".
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