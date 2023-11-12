Отказалась от родного отца: Поплавская переживает за отношения Машкова с дочерью

Актриса Яна Поплавская не равнодушна к многим своим сценическим коллегам. То она высказывается против Анатолия Белого*, сорвавшего спектакль Ленкома в Израиле, то комментирует короткий приезд Пугачевой на Родину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии