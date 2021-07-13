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Названа первая страна, победившая коронавирус

Названа первая страна, победившая коронавирус

Больницы опустели от ранее госпитализированных граждан, закрывается специальное ковидное отделение, в государстве регистрируется практически нулевой уровень заражений.

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Алла Дубинина
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