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Военные материалы

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Т-90М «Прорыв» против Challenger 3: итог удивил даже военных экспертов

Т-90М «Прорыв» против Challenger 3: итог удивил даже военных экспертов

Эксперты сравнили российский и британский танки по пяти ключевым критериям, и итоговый результат сильно разочаровал одну из сторон .

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