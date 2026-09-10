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Царьград

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Умер экс-вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов

Умер экс-вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов

Сегодня пришло известие о смерти Андрея Косилова, известного на Южном Урале политика и управленца. Ему было 65 лет, в последние годы он тяжело болел.

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