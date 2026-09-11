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Происшествия

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В Красноярском крае полицейские и общественники организовали для подростков профилактическое занятие «Цифровая смелость»

В гимназии № 1 по инициативе подразделения по делам несовершеннолетних и Общественного совета при ОВД прошло мероприятие для 9-11 классов, главного темой которого стало предупреждение молодежи от вовлечения в совершение преступлений.

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