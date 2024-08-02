Театр абсурда
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Театр абсурда

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Белоусову готовят "мину неизвестного происхождения": Борьба с мигрантами может обернуться катастрофой для армии

Белоусову готовят "мину неизвестного происхождения": Борьба с мигрантами может обернуться катастрофой для армии

Коллаж Царьграда В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для получивших гражданство России мигрантов.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
А что делала наша власть?Что мозгов не хватает?При таком правлении и РФ может не быть!Россия через пять лет получит армию, поделённую на диаспоры с устоявшимися теневым бизнесом, дедовщиной по нацпризнаку, &quot;намазами на плацу во время построений, ячейками исламистов&quot;. Так отреагировал военкор Александр Коц на идею народных избранников из &quot;Госдуры&quot; призывать мигрантов, ставших гражданами России, на службу в Вооружённые силы сроком на 2 года.
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13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Что за разговоры : где не могут быть национальные диаспоры. а где могут? Национальных диаспор ( такие как сейчас существуют в России) не должно быть вообще. Русские ведь тоже могут свою диаспору создать... а что право имеем. Уверенна, что многим это не понравится...
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11 час.
Владимир Соколов
ага))пусть русский Ваня дурачок за них воюет да в армии служит, а эти элитные граждане будут член ложить на русского дурачка. так что ли?
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8 час.

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