Коллаж Царьграда В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для получивших гражданство России мигрантов.
Белоусову готовят "мину неизвестного происхождения": Борьба с мигрантами может обернуться катастрофой для армии
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
А что делала наша власть?Что мозгов не хватает?При таком правлении и РФ может не быть!Россия через пять лет получит армию, поделённую на диаспоры с устоявшимися теневым бизнесом, дедовщиной по нацпризнаку, "намазами на плацу во время построений, ячейками исламистов". Так отреагировал военкор Александр Коц на идею народных избранников из "Госдуры" призывать мигрантов, ставших гражданами России, на службу в Вооружённые силы сроком на 2 года.
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13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Что за разговоры : где не могут быть национальные диаспоры. а где могут? Национальных диаспор ( такие как сейчас существуют в России) не должно быть вообще. Русские ведь тоже могут свою диаспору создать... а что право имеем. Уверенна, что многим это не понравится...
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11 час.
Владимир Соколов
ага))пусть русский Ваня дурачок за них воюет да в армии служит, а эти элитные граждане будут член ложить на русского дурачка. так что ли?
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8 час.