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Тренер Сенегала о 0:2 с Нидерландами: «Равный матч. Мы заслуживали минимум ничьей»

Главный тренер сборной Сенегала подвел итоги матча с Нидерландами (0:2) на ЧМ-2022. «Игра была очень высокого уровня, тяжелый, равный матч.

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