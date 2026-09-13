Физики смоделировали квантовую мини-вселенную. Внутри само по себе возникло время

В фундаментальной физике существует парадокс: на квантовом уровне все базовые уравнения абсолютно симметричны.
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