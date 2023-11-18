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Макс Ферстаппен о штрафе Сайнса: «Нужно поменять правила. С Карлосом поступили очень сурово»

Пилот «Ред Булл» считает штраф пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу в 10 позиций слишком суровым. Испанец получил наказание за замену элементов двигателя, после того как получил повреждения от отлетевшего люка.

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