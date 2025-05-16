США признали неработающей стратегию войны на истощение России

Администрация Дональда Трампа считает неэффективной западную «стратегию войны на истощение России», заявила заместитель спецпосланника президента США Стива Уиткоффа Морган Ортэгус в эфире Fox News 16 мая.
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