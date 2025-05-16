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Парламентская газета

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США признали неработающей стратегию войны на истощение России

США признали неработающей стратегию войны на истощение России

Администрация Дональда Трампа считает неэффективной западную «стратегию войны на истощение России», заявила заместитель спецпосланника президента США Стива Уиткоффа Морган Ортэгус в эфире Fox News 16 мая.

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