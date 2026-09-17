СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ
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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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На экскурсию в Троице-Лыково приглашают в эту субботу

Библиотека № 248 в рамках ежегодной акции «Единый день открытых дверей» приглашает на пешеходную прогулку «История усадьбы и деревни Троице-Лыково» в рамках проекта «Прочти район».

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