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Русская Семёрка

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Пугачёв до Пугачёва: кем был Емельян Иванович до того, как назвался императором

О Пугачёве написано столько, что кажется — известно всё. Но почти всё это о двух годах, с осени 1773-го по январь 1775-го.

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