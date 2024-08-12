Глава МАГАТЭ Гросси: удар по Запорожской АЭС не повлиял на ядерную безопасность

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси счел, что атака украинского беспилотника по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не повлияла на ядерную безопасность объекта.
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