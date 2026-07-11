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Четыре комнаты за миллионы: что сейчас происходит с московской квартирой Юлии Началовой, из-за которой спорили её дочь и бывший избранник

Четыре комнаты за миллионы: что сейчас происходит с московской квартирой Юлии Началовой, из-за которой спорили её дочь и бывший избранник

Роскошная четырехкомнатная квартира Юлии Началовой в престижном районе Москвы, за которую после её ухода спорили близкие люди, до сих пор находится в долевой собственности.

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