Технологические инновации в биомедицине: новая система термографии для раннего выявления заболеваний

Инженеры-биомедики из Технологического института Джорджии разработали инновационную систему сбора и обработки тепловых изображений, которая открывает новые возможности для раннего выявления и диагностики заболеваний.
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