Немецкий генерал назвал следующую цель русских после Авдеевки

Константин Самарин

Ни кто Харьков брать штурмом не будет. Город-миллионник, с его инфраструктурой, и мирным населением-слишком сложная цель. Харьков просто "обтекут", оставив его в тылу. Не понятно, почему не рассматривается вариант с наступлением на южном фланге, в сторону Одессы, отсекая тем самым неприятеля от моря, где сейчас действия ВСУ доставляют немало проблемм России. Таким образом будет обезопасен Крым и покончено с "войной на море".