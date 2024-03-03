После взятия Авдеевки следующей целью Армии России станет Харьков, считает бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят.
Немецкий генерал назвал следующую цель русских после Авдеевки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Ни кто Харьков брать штурмом не будет. Город-миллионник, с его инфраструктурой, и мирным населением-слишком сложная цель. Харьков просто "обтекут", оставив его в тылу. Не понятно, почему не рассматривается вариант с наступлением на южном фланге, в сторону Одессы, отсекая тем самым неприятеля от моря, где сейчас действия ВСУ доставляют немало проблемм России. Таким образом будет обезопасен Крым и покончено с "войной на море".
Ответить
17 час.
Свежие комментарии