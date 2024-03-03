Русская весна
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Русская весна

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Немецкий генерал назвал следующую цель русских после Авдеевки

Немецкий генерал назвал следующую цель русских после Авдеевки

После взятия Авдеевки следующей целью Армии России станет Харьков, считает бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ни кто Харьков брать штурмом не будет. Город-миллионник, с его инфраструктурой, и мирным населением-слишком сложная цель. Харьков просто &quot;обтекут&quot;, оставив его в тылу. Не понятно, почему не рассматривается вариант с наступлением на южном фланге, в сторону Одессы, отсекая тем самым неприятеля от моря, где сейчас действия ВСУ доставляют немало проблемм России. Таким образом будет обезопасен Крым  и покончено с &quot;войной на море&quot;.
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