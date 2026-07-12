Казань собрала представителей 33 стран на Международном форуме потребительской кооперации

Международный форум потребительской кооперации собрал на Казань Экспо представителей 33 стран. А приурочен он был сразу к двум юбилеям:195-летию с момента основания потребкооперации в России и 110-летию со дня образования Союза потребителей в Татарстане.
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