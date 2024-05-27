В детском саду «Золотая рыбка» прошла дегустация меню для родителей воспитанников

Для того, чтобы малыши росли сильными и здоровыми, им необходимо правильно и качественно питаться. В каких условиях готовят пищу, а главное, чем кормят наших детей в детсадах Салехарда? Этот вопрос всегда волнует родителей.
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