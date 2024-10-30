Honor представила свои первые смартфоны на Snapdragon 8 Elite: Magic7 и Magic7 Pro Honor представи...

Honor представила свои первые смартфоны на Snapdragon 8 Elite: Magic7 и Magic7 ProHonor представила свои флагманские смартфоны Magic7 и Magic7 Pro на мощном чипсете Snapdragon 8 Elite, работающие под управлением новой MagicOS 9.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)