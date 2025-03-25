Глобальная идиотизация мирового сообщества не случайно стала признаком времени. В умерщвление в людях критического сознания, способности думать самим, делать выбор, приходить к правильным выводам и так далее вкладывались и будут вкладываться огромные деньги.
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