Владелица Малыгинского дисбата обнаружила себя «на свалке»

Дисбат на Малыгина в Новосибирске, как выяснилось, оказался действующим! Земельный участок, расположенный на территории Верх-Тулинского сельсовета, до сих пор имеет вид разрешенного использования «Для нужд министерства обороны (для размещения военного городка №110)».