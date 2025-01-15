Владелица Малыгинского дисбата обнаружила себя «на свалке»

Дисбат на Малыгина в Новосибирске, как выяснилось, оказался действующим! Земельный участок, расположенный на территории Верх-Тулинского сельсовета, до сих пор имеет вид разрешенного использования «Для нужд министерства обороны (для размещения военного городка №110)».
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