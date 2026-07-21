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РИА Новый день

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Санврачи напомнили, что легальный пляж на Урале всего один

Санврачи напомнили, что легальный пляж на Урале всего один

В ближайшие дни температура воздуха на Урале поднимется до +30 °C и выше, но Роспотребнадзор предупреждает: даже если очень хочется, купаться можно только в тех водоемах, на которые выдано соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение.

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