Санврачи напомнили, что легальный пляж на Урале всего один

В ближайшие дни температура воздуха на Урале поднимется до +30 °C и выше, но Роспотребнадзор предупреждает: даже если очень хочется, купаться можно только в тех водоемах, на которые выдано соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение.
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