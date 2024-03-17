Рогов: на представителя кандидата в президенты готовилось покушение

На представителя одного из кандидатов в президенты России готовилось покушение. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», член Общественной палаты России Владимир Рогов.
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