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Рогов: на представителя кандидата в президенты готовилось покушение

Рогов: на представителя кандидата в президенты готовилось покушение

На представителя одного из кандидатов в президенты России готовилось покушение. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», член Общественной палаты России Владимир Рогов.

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