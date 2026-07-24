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Специалист Волков: ожидания быстрого вытеснения людей ИИ завышены

Специалист Волков: ожидания быстрого вытеснения людей ИИ завышены

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков заявил, что ожидания быстрого вытеснения людей искусственным интеллектом и роботами оказываются завышенными.

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