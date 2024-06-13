🙏 Аксёнов поздравил всех крымчан с праздником Вознесения Господня Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что это один из самых любимых и почитаемых праздников в народе.
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🙏 Аксёнов поздравил всех крымчан с праздником Вознесения Господня Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что это один из самых любимых и почитаемых праздников в народе.