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АРМА: за 33 года независимости с Украины вывели более $100 миллиардов

АРМА: за 33 года независимости с Украины вывели более $100 миллиардов

За 33 года независимости с Украины было выведено свыше $100 миллиардов. Эта информация была озвучена главой украинского Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Еленой Думой, сообщает РИА Новости.

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