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SUSANIN

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В квартире в Можге аккумулятор самоката загорелся во время зарядки

В квартире в Можге аккумулятор самоката загорелся во время зарядки

Можга. Удмуртия. Воспламенение аккумулятора электросамоката произошло в квартире на первом этаже дома на улице Наговицына в Можге.

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