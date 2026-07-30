Власти Австралии возбудили дело против «Телеграм» из-за терроризма

На территории Австралии в отношении мессенджера «Телеграм» возбудили дело о гражданско-правовом взыскании за предполагаемое неисполнение обязательств по выявлению и удалению с платформы пропагандирующих терроризм материалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии