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Власти Австралии возбудили дело против «Телеграм» из-за терроризма

Власти Австралии возбудили дело против «Телеграм» из-за терроризма

На территории Австралии в отношении мессенджера «Телеграм» возбудили дело о гражданско-правовом взыскании за предполагаемое неисполнение обязательств по выявлению и удалению с платформы пропагандирующих терроризм материалов.

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