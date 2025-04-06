Николай Паскару: "Закон об амнистии вызвал самый серьезный имиджевый скандал для ПДС"

Политический аналитик Николай Паскару утверждает, что закон об освобождении осуждённых на пожизненное заключение стал серьёзным имиджевым ударом для правления Партии «Действие и солидарность» (PAS), сравнимым с «политической катастрофой», сообщает Noi.
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