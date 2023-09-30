Американские ракеты ATACMS: новый этап геополитической игры Елена ВайленкоСША продолжают наращивать свои ставки в геополитической игре, где главной целью является укрепление их мирового господства.
Американские ракеты ATACMS: новый этап геополитической игры
Комментарии
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ВГ
Виталий Гладченко
Иными словами: чем дольше будет тянуться эта "война в поддавки" со стороны РФ под уже само по себе предательским ником "сво" - тем больше будет наглеть Запад и - что более чем предсказуемо! - всё это, извиняюсь, "военное бл...во" закончится массированным ядерным ударом по РФ со стороны якобы Украины, а на деле - НАТО и прежде всего США!
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