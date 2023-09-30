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Американские ракеты ATACMS: новый этап геополитической игры

Американские ракеты ATACMS: новый этап геополитической игры

Американские ракеты ATACMS: новый этап геополитической игры Елена ВайленкоСША продолжают наращивать свои ставки в геополитической игре, где главной целью является укрепление их мирового господства.

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Комментарии
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ВГ
Виталий Гладченко
Иными словами: чем дольше будет тянуться эта &quot;война в поддавки&quot; со стороны РФ под уже само по себе предательским ником &quot;сво&quot; - тем больше будет наглеть Запад и - что более чем предсказуемо! - всё это, извиняюсь, &quot;военное бл...во&quot; закончится массированным ядерным ударом по РФ со стороны якобы Украины, а на деле - НАТО и прежде всего США!
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